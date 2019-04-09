Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну

Инженеры SpaceIL и Израильского аэрокосмического концерна IAI провели еще одну успешную коррекцию орбиты израильского лунного зонда Beresheet ("Берешит"), которой, как ожидается, 11 апреля должен совершить посадку на поверхности спутника Земли, доставив туда луноход.

"Сегодня в 08:34 по Израильскому времени (одинаковому с Киевским, - "ИФ") Beresheet успешно провел очередной маневр на орбите Луны. Двигатели работали около 78 секунд, использовав около 11,7 кг топлива. Beresheet вышел на круговую орбиту на расстоянии 200 км от поверхности Луны, он совершает полный оборот вокруг нее каждые два часа", - сообщила израильская некоммерческая организация - разработчик космического аппарата SpaceIL.

"В среду космический аппарат совершит последний маневр перед намеченной на четверг посадкой. Предполагаемое время посадки - между 20:00 и 23:00 часами ", - отмечается в сообщении. Точное время будет определено в ближайшие сутки.

При этом сам процесс посадки начнется за 30 минут до прилунения. В качестве района посадки выбрано Море Ясности, расположенное на видимой стороне Луны. В этом районе в разные времена в прошлом совершали посадку советская автоматическая межпланетная станция "Луна-21", доставившая на поверхность Луны самоходный аппарат "Луноход-2", а также лунные модули американских пилотируемых космических кораблей Apollo 15 и 17.

Как сообщалось, израильский космический аппарат Beresheet с луноходом был выведен на орбиту 22 февраля американской ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

После прилунения спускаемого аппарата израильский луноход должен будет проехать по поверхности Луны не менее 500 метров. Он также пришлет на Землю фотографии и данные анализа грунта. В случае успеха проекта компании SpaceIL, совокупный бюджет которого составляет 95 млн долл., Израиль станет четвёртой после России, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода. Кроме того, Beresheet, который разрабатывался SpaceIL с 2012 года, станет первым частным луноходом.