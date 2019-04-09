События

14:02 09.04.2019

Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну

2 мин читать
Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну

Инженеры SpaceIL и Израильского аэрокосмического концерна IAI провели еще одну успешную коррекцию орбиты израильского лунного зонда Beresheet ("Берешит"), которой, как ожидается, 11 апреля должен совершить посадку на поверхности спутника Земли, доставив туда луноход.
"Сегодня в 08:34 по Израильскому времени (одинаковому с Киевским, - "ИФ") Beresheet успешно провел очередной маневр на орбите Луны. Двигатели работали около 78 секунд, использовав около 11,7 кг топлива. Beresheet вышел на круговую орбиту на расстоянии 200 км от поверхности Луны, он совершает полный оборот вокруг нее каждые два часа", - сообщила израильская некоммерческая организация - разработчик космического аппарата SpaceIL.
"В среду космический аппарат совершит последний маневр перед намеченной на четверг посадкой. Предполагаемое время посадки - между 20:00 и 23:00 часами ", - отмечается в сообщении. Точное время будет определено в ближайшие сутки.
При этом сам процесс посадки начнется за 30 минут до прилунения. В качестве района посадки выбрано Море Ясности, расположенное на видимой стороне Луны. В этом районе в разные времена в прошлом совершали посадку советская автоматическая межпланетная станция "Луна-21", доставившая на поверхность Луны самоходный аппарат "Луноход-2", а также лунные модули американских пилотируемых космических кораблей Apollo 15 и 17.
Как сообщалось, израильский космический аппарат Beresheet с луноходом был выведен на орбиту 22 февраля американской ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX, стартовавшей с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
После прилунения спускаемого аппарата израильский луноход должен будет проехать по поверхности Луны не менее 500 метров. Он также пришлет на Землю фотографии и данные анализа грунта. В случае успеха проекта компании SpaceIL, совокупный бюджет которого составляет 95 млн долл., Израиль станет четвёртой после России, США и Китая страной, посадившей свой аппарат на поверхность Луны, обойдя тем самым Индию, которая по техническим причинам отложила запуск своего лунохода. Кроме того, Beresheet, который разрабатывался SpaceIL с 2012 года, станет первым частным луноходом.

Теги: #луна #космос #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:23 09.04.2019
В ЦИК Израиля назвали незаконной скрытую видеосъемку выборов

В ЦИК Израиля назвали незаконной скрытую видеосъемку выборов

15:04 08.04.2019
Американский и канадский астронавты вышли в космос для замены аккумулятора солнечных панелей МКС

Американский и канадский астронавты вышли в космос для замены аккумулятора солнечных панелей МКС

10:53 02.04.2019
Израильская Perion Network купила украинский стартап Captain Growth за $3,75 млн

Израильская Perion Network купила украинский стартап Captain Growth за $3,75 млн

05:34 31.03.2019
Израильские танки атаковали цели ХАМАС в секторе газа – военные

Израильские танки атаковали цели ХАМАС в секторе газа – военные

00:39 31.03.2019
ХАМАС помог удержать под контролем демонстрации на границе Газы - израильские военные

ХАМАС помог удержать под контролем демонстрации на границе Газы - израильские военные

20:02 26.03.2019
Европейские страны раскритиковали в СБ ООН позицию США по Голанам

Европейские страны раскритиковали в СБ ООН позицию США по Голанам

18:52 26.03.2019
Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

Киев в вопросе Голанских высот выступает за мирное урегулирование с учетом законных интересов безопасности Израиля

01:41 26.03.2019
Сирены тревоги продолжают звучать на юге Израиля

Сирены тревоги продолжают звучать на юге Израиля

00:23 26.03.2019
В ХАМАС объявили о заключении перемирия с Израилем

В ХАМАС объявили о заключении перемирия с Израилем

23:08 25.03.2019
ВВС Израиля ударили по офису лидера ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля ударили по офису лидера ХАМАС в секторе Газа

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хозсуд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций ПриватБанка на 16 апреля

Порошенко: У нас появилась ракета, способная стрелять более чем на 1 тыс. км

ЕИБ направил на EUR 1,5 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

В СБУ опровергают информацию о якобы намерении Грицака уйти в отставку

Пиротехник ГСЧС погиб во время разминирования территории у насосной станции в Донецкой области, еще два человека ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

Хозсуд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций ПриватБанка на 16 апреля

Временным президентом Алжира назначен председатель верхней палаты парламента

Почти 40% судей на неподконтрольных территориях Донбасса осуществляли правосудие еще до оккупации

Порошенко: У нас появилась ракета, способная стрелять более чем на 1 тыс. км

В РФ отчитались о задержании в Московском регионе "радикала" из "Правого сектора"

ЕИБ направил на EUR 1,5 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

В Украине в ближайшие сутки будет тепло, но дождливо

Группу несовершеннолетних хулиганов задержала полиция Киевской области за порчу имущества "Укрзализныци"

В СБУ опровергают информацию о якобы намерении Грицака уйти в отставку

В Украине в рамках декоммунизации переименовано более 980 населенных пунктов и демонтировано 2,5 тыс. памятников – УИНП

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА