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13:59 09.04.2019

Порошенко: У нас появилась ракета, способная стрелять более чем на 1 тыс. км

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Порошенко: У нас появилась ракета, способная стрелять более чем на 1 тыс. км

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Украины есть высокоточная ракета с радиусом поражения более 1 тыс. км.

"Сегодня у нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, способна стрелять более чем на 1000 км, способна нести боевую нагрузку в 150 кг. А в советские времена это было 80 кг. Высокоточная, и это всё создано украинскими специалистами и украинскими Вооруженными силами, которые сейчас учатся их применять", - сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, Украина получила возможность уничтожать "любой корабль в радиусе 300 км, который отважится приблизиться и атаковать нас". "И эту ракету не выдержит корабль малого, среднего класса", - указал П.Порошенко.

Как сообщалось, 5 апреля на испытательном полигоне ВСУ "Алибей" (Одесская обл.) был успешно проведен очередной этап заводских испытаний берегового ракетного комплекса с ПКР "Нептун" дальностью 300 км. Головным исполнителем ОКР по проекту выступает входящее в госконцерн "Укроборонпром" ГККБ "Луч". В последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии.

Кроме того, по информации советника министра обороны Украины Юрия Бирюкова, на текущий год запланированы первые испытания создающегося Украиной в рамках ВТС с Саудовской Аравией нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром-2" дальностью до 300 км.

Он уточнил, что заявленная дальность готовящегося к испытаниям нового ОТРК отвечает требованиям, закрепленным договором о РСМД, а также обязательствам, взятым Украиной при вступлении в Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), согласно которым, дальность стратегического ракетного вооружения, создающегося украинским ОПК на экспорт, не превышает 300 км. "Там (в ОТРК) заявленная дальность в рамках договора (РСМД) - 300 км", - указал Ю.Бирюков.

Вместе с тем, по его словам, потенциальная дальность стрельбы нового ОТРК значительно выше: "Технологически (потенциальная) дальность ракеты - около 500 км".

Бывший посол США в Украине (1998-2000) Стивен Пайфер в феврале выразил мнение, что Украина после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) сможет создавать баллистические ракеты с дальностью полета 500-550 км. "Если договор о РСМД прекращает действие, то и запреты, введенные этим договором, тоже исчезают. И у Украины не будет юридического обязательства не создавать такие ракеты. А вот подумали ли об этом россияне – в этом я не уверен…. И если эта сделка уйдет в историю, то я считаю: Украина имеет полное право строить ракеты с дальностью от 500 до 550 километров ", – заявил С.Пайфер в интервью "Радио Свобода".

Теги: #ракета #порошенко #украина
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