Группу несовершеннолетних хулиганов задержала полиция Киевской области за порчу имущества "Укрзализныци"

Сотрудники полиции Киевской области совместно с представителями военизированной охраны Юго-Западной железной дороги задержали группу несовершеннолетних ребят, которые подозреваются в совершении ряда преступлений и повреждения имущества, принадлежащего ПАО "Укрзализныця".

"Так, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окна в пассажирском поезде на станции Триполье. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции. Работники военизированной охраны железной дороги на месте преступления успели задержать несовершеннолетнюю девушку, которая рассказала о "компании" товарищей", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Киевской области.

Во время отработки прилегающей территории работники полиции задержали трех ребят 12, 16, 17 лет и двух девушек 15-летнего возраста, подозреваемых в правонарушении.

Правоохранители установили, что окна в поезде Киев-Мироновка разбили двое старших ребят, жители села Триполье. В настоящее время доказана их причастность к совершению 18 фактов правонарушений на железной дороге.

В сообщении отмечается, что ради забавы хулиганы бросали горящие шины на железнодорожные пути или оставляли там другие предметы, разбивали камнями маневровые светофоры, бросали камни в окна пассажирских поездов.

Следственные действия продолжаются. Полицейские продолжают устанавливать причастность несовершеннолетних к совершению других аналогичных преступлений.

По факту хулиганских действий двух несовершеннолетних ребят открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.