События

13:04 09.04.2019

Группу несовершеннолетних хулиганов задержала полиция Киевской области за порчу имущества "Укрзализныци"

1 мин читать
Группу несовершеннолетних хулиганов задержала полиция Киевской области за порчу имущества "Укрзализныци"

Сотрудники полиции Киевской области совместно с представителями военизированной охраны Юго-Западной железной дороги задержали группу несовершеннолетних ребят, которые подозреваются в совершении ряда преступлений и повреждения имущества, принадлежащего ПАО "Укрзализныця".

"Так, по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что неизвестные разбили окна в пассажирском поезде на станции Триполье. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции. Работники военизированной охраны железной дороги на месте преступления успели задержать несовершеннолетнюю девушку, которая рассказала о "компании" товарищей", - говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Киевской области.

Во время отработки прилегающей территории работники полиции задержали трех ребят 12, 16, 17 лет и двух девушек 15-летнего возраста, подозреваемых в правонарушении.

Правоохранители установили, что окна в поезде Киев-Мироновка разбили двое старших ребят, жители села Триполье. В настоящее время доказана их причастность к совершению 18 фактов правонарушений на железной дороге.

В сообщении отмечается, что ради забавы хулиганы бросали горящие шины на железнодорожные пути или оставляли там другие предметы, разбивали камнями маневровые светофоры, бросали камни в окна пассажирских поездов.

Следственные действия продолжаются. Полицейские продолжают устанавливать причастность несовершеннолетних к совершению других аналогичных преступлений.

По факту хулиганских действий двух несовершеннолетних ребят открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Теги: #укрзализныця #украина #хулиганство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 09.04.2019
Хозсуд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций ПриватБанка на 16 апреля

Хозсуд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций ПриватБанка на 16 апреля

14:25 09.04.2019
Глава Харьковской ОГА ожидает, что второй тур президентских выборов в области пройдет без провокаций

Глава Харьковской ОГА ожидает, что второй тур президентских выборов в области пройдет без провокаций

14:13 09.04.2019
Более 5 млн 760 тыс. грн предусмотрено на проведение дебатов в студии UA:Общественное

Более 5 млн 760 тыс. грн предусмотрено на проведение дебатов в студии UA:Общественное

14:01 09.04.2019
Почти 40% судей на неподконтрольных территориях Донбасса осуществляли правосудие еще до оккупации

Почти 40% судей на неподконтрольных территориях Донбасса осуществляли правосудие еще до оккупации

13:59 09.04.2019
Порошенко: У нас появилась ракета, способная стрелять более чем на 1 тыс. км

Порошенко: У нас появилась ракета, способная стрелять более чем на 1 тыс. км

13:46 09.04.2019
ЕИБ направил на EUR 1,5 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

ЕИБ направил на EUR 1,5 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

13:43 09.04.2019
"Серый" импорт остается распространенным на фармрынке Украины явлением

"Серый" импорт остается распространенным на фармрынке Украины явлением

13:26 09.04.2019
Гройсман поручил Минрегиону за 2 недели собрать данные о наличии социальной инфраструктуры на объектах жилстроительства в областных и районных центрах

Гройсман поручил Минрегиону за 2 недели собрать данные о наличии социальной инфраструктуры на объектах жилстроительства в областных и районных центрах

13:19 09.04.2019
Глава "Нафтогаза" призвал участников рынка к созданию страхового запаса газа

Глава "Нафтогаза" призвал участников рынка к созданию страхового запаса газа

13:14 09.04.2019
Глава ЦИК не видит целесообразности менять законодательные нормы проведения дебатов кандидатов в президенты Украины

Глава ЦИК не видит целесообразности менять законодательные нормы проведения дебатов кандидатов в президенты Украины

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Хозсуд отложил рассмотрение иска Коломойского о возврате акций ПриватБанка на 16 апреля

Порошенко: У нас появилась ракета, способная стрелять более чем на 1 тыс. км

ЕИБ направил на EUR 1,5 млрд на развитие малого и среднего бизнеса в Украине

В СБУ опровергают информацию о якобы намерении Грицака уйти в отставку

Пиротехник ГСЧС погиб во время разминирования территории у насосной станции в Донецкой области, еще два человека ранены

ПОСЛЕДНЕЕ

В ЦИК Израиля назвали незаконной скрытую видеосъемку выборов

Временным президентом Алжира назначен председатель верхней палаты парламента

Израильский космический аппарат скорректировал орбиту перед посадкой на Луну

В РФ отчитались о задержании в Московском регионе "радикала" из "Правого сектора"

В Украине в ближайшие сутки будет тепло, но дождливо

В СБУ опровергают информацию о якобы намерении Грицака уйти в отставку

В Украине в рамках декоммунизации переименовано более 980 населенных пунктов и демонтировано 2,5 тыс. памятников – УИНП

Переселенцы возвращаются на неподконтрольную территорию из-за частной собственности и отсутствия необходимости платить за аренду - мониторинг

Погиб человек в результате пожаров в экосистемах на Харьковщине, повреждены 8 построек

Пиротехник ГСЧС погиб во время разминирования территории у насосной станции в Донецкой области, еще два человека ранены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА