В СБУ опровергают информацию о якобы намерении Грицака уйти в отставку

В Службе безопасности Украины опровергают появившуюся в соцсетях и на подконтрольных РФ ресурсах информацию об инициировании главой спецслужбы Василием Грицаком увольнения от должности.

"Служба безопасности Украины опровергает информацию, которая активно распространяется в том числе подконтрольными РФ информационными ресурсами, об инициировании главой СБУ Грицаком В.С. увольнения от занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении на странице спецслужбы в Фейсбуке во вторник.

По словам В.Грицака, подобные информационные фейки направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации в Украине в условиях избирательного процесса.

"Если я приму подобное решение, то первым об этом сообщит официальный сайт Службы безопасности Украины. С пониманием отношусь к нетерпению своих российских визави. За последние четыре года Служба научилась профессионально переигрывать спецслужбы РФ, нанося им болезненные удары. Будем продолжать это делать, несмотря на все российские фейки и слухи", - цитирует пресс-центр СБУ В.Грицака.

Ранее в соцсетях и на некоторых информресурсах появилась информация якобы об отставке В.Грицака.