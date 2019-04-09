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12:50 09.04.2019

В Украине в рамках декоммунизации переименовано более 980 населенных пунктов и демонтировано 2,5 тыс. памятников – УИНП

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В Украине в рамках декоммунизации переименовано 987 населенных пунктов и почти 52 тыс. топонимов, еще необходимо завершить переименование Днепропетровской и Кировоградской областей и закончить процесс запрета Коммунистической партии.

"4 года назад Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. За это время было переименовано 987 населенных пунктов и 25 районов, почти 52 тыс. топонимов и демонтировано около 2,5 тыс. памятников и памятных знаков, содержащих пропаганду тоталитарного режима", - сообщает пресс-служба Украинского института национальной памяти УИНП.

Глава УИНП Владимир Вятрович отметил, что война, которая сейчас идет, - это не столько война за территорию, как за украинскую идентичность. "В этой войне за идентичность Россия активно использует историю. Россия использует в свою пользу все, что говорит о якобы любой общности между украинцами и русскими. Декоммунизация была чрезвычайно важной, поскольку лишала украинское общество, украинское публичное пространство следов господства тоталитарного прошлого", - сказал он.

По его словам, и закон о языке, и закон о поддержке украинского языка в радиоэфире и в восстановление независимой украинской церкви являются началом процесса деколонизации. "Это то, что нас понемногу отдаляет от России, делает независимыми и сильными", - подытожил В.Вятрович.

В свою очередь внефракционный народный депутат Украины Анна Гопко отметила, что парламент этого созыва должен внести изменения в Конституцию Украины относительно переименования двух областей – Днепропетровской в Сичеславскую и Кировоградской в Кропивницкую, а также завершить процесс запрета Коммунистической партии.

Теги: #декомунизация #украина #уинп
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