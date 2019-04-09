Переселенцы возвращаются на неподконтрольную территорию из-за частной собственности и отсутствия необходимости платить за аренду - мониторинг

Главной причиной возвращения внутренне перемещенных лиц на неподконтрольную территорию является наличие там частной собственности и отсутствие необходимости платить за аренду жилья, говорится в отчете Национальной мониторинговой системы по социально-экономическим характеристикам внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

Во время телефонного опроса выяснилось, что 19% опрошенных переселенцев вернулись на неподконтрольную Украине территорию. В большинстве случаев это домохозяйства ВПЛ в составе одного или двух человек в возрасте 31-60+ лет, без детей и без лиц с инвалидностью в составе домохозяйства.

Согласно отчету, главной причиной возвращения на неподконтрольную территорию является наличие там частной собственности, в связи с чем отсутствует необходимость платить за аренду жилья (85%), семейные причины (26%), недостаточные возможности трудоустройства (4%), невозможность интегрироваться в местную громаду (3%), ограниченный доступ к социальным услугам (2%), другое (4%). Не ответили на вопрос 3%.

Среди тех переселенцев, которые вернулись на неподконтрольную территорию, 25% - трудоустроены, 2% - безработные, активно ищущие работу, 65% - пенсионеры, 5% - выполняют работу по дому, ухаживают за детьми, 2% - лица с инвалидностью, 1% - безработные, которые не ищут работу.

Среди прочего, 41% ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную территорию, заявили, что у них хватает средств на питание, одежду и базовые потребности, 36% - средств хватает только на питание, 13% - экономят даже на питании, 9% - средств хватает на базовые и дополнительные нужды, имеют сбережения, а 1% не ответили на вопрос.

Для переселенцев, которые вернулись на неподконтрольные территории, самой главной проблемой является нехватка средств (45%), безопасность (8%), оплата коммунальных услуг и назначение соцвыплат и пенсий (по 4%), другое (16%), а 23% ответили, что ни одна из представленных проблем их не беспокоит.

Что касается безопасности с точки зрения военных действий, то среди тех, кто вернулся на неподконтрольную территорию, 40% ощущают себя в безопасности, 20% - в опасности, 39% - ни то, ни другое, 1% - не знают либо не ответили.

Относительно безопасности с точки зрения преступности, 47% ответили, что ощущают себя в безопасности, 11% - в опасности, 40% - ни то, ни другое, 2% - не знают либо не ответили.

В контексте планов ВПЛ, которые вернулись на неподконтрольную территорию, на следующие три месяца 80% ответили, что планируют оставаться там же, 6% - планируют переехать на контролируемую территорию, а 14% не ответили или не знали.

Мониторинг проводился Международной организацией миграции при сотрудничестве с центром "Социальные индикаторы" в октябре-декабре 2018 года во всех областях Украины, подконтрольных украинскому правительству. В частности, 4044 внутренне перемещенных лица были опрошены при помощи телефонного интервью, 2403 – методом личного интервью. Кроме того, в ноябре-декабре 2018 года методом личного интервью были опрошены 3962 лица, которые пересекают линию разграничения.

Национальная мониторинговая система (НМС) проводится Агентством ООН по вопросам миграции (МОМ) в партнерстве с Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины и Министерством социальной политики для регулярного сбора, обработки и распространения информации о ситуации в сфере перемещения. НМС действует в Украине в рамках проекта "Содействие восстановлению и устойчивому решению проблем ВПЛ и пострадавшего от конфликта населения в Украине", который призван способствовать самозанятости и микропредпринимательству ВПЛ и людей, пострадавших от конфликта, усиливать социальное сплочение и развитие общин, собирать достоверные данные по ситуации и потребностям ВПЛ, а также поддерживать государственные учреждения, занимающиеся регистрацией перемещенных лиц.