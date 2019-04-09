События

12:21 09.04.2019

Погиб человек в результате пожаров в экосистемах на Харьковщине, повреждены 8 построек

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Погиб человек в результате пожаров в экосистемах на Харьковщине, повреждены 8 построек

В Харьковской области за прошедшие сутки произошло 86 пожаров в природных экосистемах общей площадью 20 га.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате одного из таких пожаров погиб человек, оказавшийся в эпицентре огня.

"В сгоревшей сухой траве вблизи заброшенного домовладения по ул. Кузнецова поселка Буды Харьковского района обнаружено обгоревшее тело мужчины, 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

Кроме того, пожары, связанные с горением сухой травы, прошлогодних листьев, камыша и мусора привели к уничтожению или повреждению 2 частных домов, 6 хозяйственных построек, гаража и 2 заборов. В одном случае огонь от горящей травы повредил кабели мобильной связи.

По информации спасателей, практически во всех случаях причиной пожаров стал человеческий фактор.

Теги: #гсчс #жертвы #харьковская_область #украина #пожар #смерть
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