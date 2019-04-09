Пиротехник ГСЧС погиб во время разминирования территории у насосной станции в Донецкой области, еще два человека ранены

Пиротехник Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям погиб во время разминирования территории у водовода насосной станции в Донецкой области, ранения получили два сотрудника группы пиротехнических работ, сообщает МВД Украины.

Согласно сообщению на странице МВД в Фейсбуке, во вторник около 10:30 неподалеку села Зайцево Бахмутского района Донецкой области во время разминирования территории вблизи водовода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс ("серая" зона) подорвалась группа пиротехнических работ ГСЧС.

"В результате происшествия погиб старшина службы гражданской защиты Бойцов А., ранены старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Бескоровайный Е.", - сказано в сообщении.