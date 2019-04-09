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11:21 09.04.2019

Апелляционный админсуд оставил лося в Красной книге

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Апелляционный админсуд оставил лося в Красной книге

Шестой апелляционный административный суд поддержал занесение лося в Красную книгу Украины и запрет охоты на него, сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

"В деле лося суд удовлетворил апелляцию Минприроды. Лось остается в Красной книге. Спасибо всем коллегам и реальным партнерам по гражданскому обществу за общую позицию. Расцениваю это решение как поддержку природоохранной политики Минприроды", - написал министр на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него.

По информации портала "Судебная власть Украины", одним из основных оснований отмены приказа стало то, что в соответствующем представлении Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины НАН, которым государству рекомендуется взять лося под защиту, не приведено ни одного научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и не указаны четкие данные о численности популяции и ее динамике. Подчеркивается, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились.

В свою очередь, О.Семерак отметил, что исследования популяции велись и проводятся на данный момент.

"Учет популяции лося ведется охотничьими хозяйствами, Академией наук Украины. Третий вектор – это работа Минэкологии, которую мы начали совместно с немецкими партнерами. Прошел первый этап исследования с применением вертолетов для подсчета популяции. Сейчас, когда выпал снег, будем проводить следующий этап", - отметил он.

28 ноября 2018 года министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявил о намерении подать апелляцию относительно признания решения министерства недействительным.

"Наше решение было принято с соблюдением всех норм законодательства и юстировано Министерством юстиции. Я удивлен агрессивностью некоторых граждан Украины, которые через суды пытаются отвоевать себе право убивать животных, популяция которых существенно сократилась и которые находятся под защитой в других странах", - сказал О.Семерак.

Теги: #семерак #лось #красная_книга #украина #суд
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