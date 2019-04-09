События

10:18 09.04.2019

В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 элитных американских военных для тренировки военнослужащих ВСУ

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В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 элитных американских военных для тренировки военнослужащих ВСУ

В Украину в ближайшие дни прибудет более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США для тренировки украинских военных в Яворовском центре боевой подготовки во Львовской области, сообщил посол Украины в США Валерий Чалый.

"Кричащие орлы (screaming eagles) летят в Украину! В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Украинский посол отметил, что недавно обсудил важность военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба армии США Марком Милли, "которого президент США Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов".

Теги: #всу #сша #военные #чалый #украина #тренировка
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