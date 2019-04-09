КПВВ "Гнутово" на Донбассе восстановил пропуск лиц через линию разграничения, КПВВ "Марьинка" все еще не работает

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Гнутово" в Донецкой области во вторник с 07:00 восстановил пропуск лиц через линию разграничения, КПВВ "Марьинка" все еще не работает.

"Поскольку часть мероприятий по реконструкции КПВВ "Гнутово" завершена, сегодня с 7:00 восстановлен пропуск лиц через линию разграничения в этом контрольном пункте", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник.

В КПВВ "Марьинка" по решению командующего объединенных сил продолжает действовать режим "красный", из-за угрозы для гражданского населения в связи с обстрелами вооруженными формированиями РФ дорожного коридора.

Пропуск граждан и транспортных средств в этом КПВВ в рамках этого гуманитарного дорожного коридора временно приостановлен.

Остальные КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.