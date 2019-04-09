Депутата сельсовета в Черкасской области привлекли к админответственности за незадекларированную квартиру

Депутата одного из сельских советов Золотоношского района (Черкасская обл.) привлекли к административной ответственности за незадекларированную квартиру, сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

"Приобретя в собственность квартиру в г.Золотоноша стоимостью 210 тыс. грн, (депутат – ИФ) не сообщил Национальное агентство по предупреждению коррупции, в установленном законом порядке, о существенных изменениях в своем имущественном состоянии", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник.

Действия депутата квалифицированы по ч.2 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"По принципиальной позиции прокурора Золотоношским городским судом 3 апреля 2019 указанное должностное лицо признано виновным в совершении административного правонарушения и (на него – ИФ) наложено взыскание в виде штрафа в размере 1700 грн", – сказано в сообщении.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.