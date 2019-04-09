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07:57 09.04.2019

Украинские военные поедут на медицинскую реабилитацию в Болгарию

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Украинские военные поедут на медицинскую реабилитацию в Болгарию

Группа раненных украинских военных из 12 человек отправится на медицинскую реабилитацию в Болгарию, проезд и лечение оплатят иностранные партнеры, сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов Украины.

"9 апреля в 9:00 утра на курс медицинской реабилитации в Болгарию отправится очередная группа раненых украинских воинов. 12 человек бесплатно получат курс медицинской реабилитации в больнице "Калероя" болгарского города Хисар", – говорится в сообщении на сайте министерства в понедельник.

В информации отмечается, что в соответствии с соглашением, расходы, связанные с прохождением физиотерапии в течение двух недель и размещением лиц в "Калероя", обеспечивает болгарская сторона, а расходы, связанные с международной и местной транспортировкой, медицинским страхованием и питанием на период медицинской реабилитации, обеспечивает Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.

"Украинская сторона финансы на реализацию этого проекта не тратит", – подчеркнули в ведомстве.

В рамках проекта, который начался в середине 2018 года, в течение двух лет, реабилитацию должны пройти 300 украинских воинов. В настоящее время в болгарской клинике побывало уже 94 раненых.

Теги: #реабилитация #болгария #украина #минветеранов
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