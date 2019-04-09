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07:26 09.04.2019

Президент Бразилии не исключает участия страны во вторжении в Венесуэлу, чтобы не допустить ее превращения "в новую Кубу"

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Президент Бразилии не исключает участия страны во вторжении в Венесуэлу, чтобы не допустить ее превращения "в новую Кубу"

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что будет консультироваться с парламентом об участии в вооруженном вторжении в Венесуэлу, если такое развитие событий последует.

"Мы не должны допустить, чтобы Венесуэла превратилась в новую Кубу или Северную Корею", - сказал он в интервью радиостанции Jovem Pan.

В настоящее время, по словам Ж.Болсонару, Бразилия совместно с США ведет работу, направленную на то, чтобы посеять раскол в венесуэльской армии.

Ж.Болсонару вместе с тем отметил, что если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свергнут в результате какой-либо иностранной интервенции, то, независимо от того, кто придет к власти, вполне вероятно, что в стране вспыхнет партизанская война, которую организуют сторонники действующего президента.

Теги: #президент #венесуэла #бразилия #вторжение
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