События

07:15 09.04.2019

За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое ранены

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За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще трое ранены

За минувшие сутки боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня, применили 7 раз вооружение, запрещенное минскими договоренностями, осуществили 40 артиллерийских выстрелов из калибра 122-мм и выпустив 31 минометную мину калибра 82-мм, также обстреливая украинские позиции из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

"Во время обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, трое получили ранения", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук во вторник утром.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли позиции украинских войск восемь раз: из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Водяного; из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Песок; из минометов калибра 82-мм - вблизи Авдеевки; из противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе Опытного; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе Лебединского; из гранатометов различных систем - в районе Авдеевки; из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Верхнеторецкого; из станковых противотанковых гранатометов - в районе Каменки.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли позиции ВСУ пять раз: из артиллерийских систем калибра 122-мм, минометов калибра 82-мм - у Новотошковского; из артиллерийских систем калибра 122-мм - у Крымского; из минометов калибра 82-мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи Золотое-4; из минометов калибра 82-мм - вблизи Луганского; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - также в районе Луганского.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 8 апреля семь боевиков было уничтожено, шестеро - ранены.

"С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано", – резюмировали в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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