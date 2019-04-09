"Харьковский антикоррупционный центр" предлагает Харьковскому горсовету заключить соглашение о примирении сторон по судам о тарифах на проезд в горэлектротранспорте

Юристы общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАЦ), оспаривающей в суде законность повышения тарифов на проезд в горэлектротранспорте подали в исполком Харьковского горсовета два заявления о примирении сторон по этим судебным делам.

"Эти два судебных спора после того, как городской совет признал нарушение закона и начал новую процедуру (обсуждения и утверждения тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро - ИФ) не имеют никакого смысла. Но для нас принципиально, чтобы харьковчан вернули те деньги, которые они заплатили. На это направлен наш проект соглашения о примирении", - сказал журналистам в понедельник замглавы ХАЦ, депутат горсовета и адвокат Игорь Черняк.

По его словам, предлагаемый проект предусматривает, что с момента утверждения судом условий примирения, будут действовать тарифы на проезд в метро - 5 грн., а в трамваях и троллейбусах - 4 грн, а новые тарифы на проезд в горэлектротранспорта будут введены с отсрочкой на срок, равный количеству календарных дней, от 6 февраля до момента утверждения судом условий примирения сторон. Таким образом, по мнению ХАЦ, можно будет компенсировать убытки, нанесенные харьковчанам за время действия "незаконно повышенных тарифов".

Кроме того, проект соглашения о примирении предусматривает введение динамических тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах (т..е. предусматривающих уменьшение стоимости проезда в зависимости от размера единовременного пополнения бесконтактной электронной карточки за 10, 20, 30, 40, 50 поездок), а также проведение общественных слушаний или открытых обсуждений проектов решений об установлении тарифов на проезд в горэлектротранспорте.

ХАЦ также обращается к городскому голове Геннадию Кернесу с просьбой принять меры для увеличения финансовых поступлений метрополитена, трамвайных и троллейбусных депо от неосновных видов хозяйственной деятельности, увеличения экономии бюджетных средств путем добровольного использования системы ProZorro во время проведения допороговых закупок и проведения независимого аудита деятельности транспортных коммунальных предприятий города.

Как сообщалось, 19 февраля Харьковский окружной административный суд удовлетворил заявление об обеспечении исков ХАЦ и И.Черняка и приостановил действие решения исполкома горсовета о повышении стоимости проезда в горэлектротранспорте на время рассмотрения исков. Однако горэлектротранспорт продолжает перевозить пассажиров по повышенной цене: трамваи и троллейбусы по 6 грн (вместо 4 грн), а метро - по 8 грн (вместо 5 грн).

По факту невыполнения горсоветом определений окружного административного суда о приостановлении действия новых тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах начато уголовное производство по ч.2 ст.382 (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами) УК Украины.

Утром 20 февраля исполком горсовета принял решения о стоимости проезда в горэлектротранспорте в новой редакции. По мнению чиновников мэрии, на эти документы решения, принятые ранее окружным административным судом, не распространяются.

27 февраля Харьковский горсовет большинством голосов на очередной сессии поддержал принятые исполкомом решения об установлении стоимости проезда в трамваях и троллейбусах на уровне 6 грн, а в метро - на уровне 8 грн.

25 марта Второй апелляционный административный суд отклонил апелляции, поданные исполкомом Харьковского горсовета, КП "Харьковский метрополитен" и коммунальными предприятиями, осуществляющими перевозки в наземном горэлектротранспорте, на решения суда первой инстанции о приостановлении повышения тарифов на проезд в метро, трамваях и троллейбусах до рассмотрения исков по сути.

4 апреля на официальном сайте Харьковского горсовета были обнародованы проекты решений исполкома об установлении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в трамваях, троллейбусах и метро, а также анализ регуляторного влияния обоих документов. Проектами решений предлагается установить стоимость проезда в трамваях и троллейбусах в размере 6 грн за поездку, а в метро - 8 грн. В анализе регуляторного влияния указано, что действующие тарифы (4 грн в трамваях и троллейбусах и 5 грн в метро) "не возмещают экономически обоснованные расходы предприятий по предоставлению услуг и не обеспечивают доходы, необходимые для бесперебойной, безаварийной перевозки пассажиров".