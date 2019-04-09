Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве ниже эпидпорога на 62%

В украинской столице показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 62%, всего зарегистрировано менее 10 тыс. больных, сообщили в Киевской горгосадминистрации.

"За 14-ю неделю этого года показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 325,7 и ниже эпидемического порога на 62%. Всего зарегистрировано 9652 больных гриппом и ОРВИ", – сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

По его информации, по сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости снизился на 7,6%. В частности, заболело 6215 детей (снижение на 7,1%) и 3437 взрослых (на 8,3%). Заболеваемость среди школьников снизилась на 8,2% (зарегистрировано 2399 случаев). В учреждения здравоохранения госпитализировали 153 человека, из них 147 детей.

"С начала эпидсезона привито против гриппа 35053 человека, из которых 9306 - дети. За собственные средства привито 32494 человека, за средства предприятий - 2497 и за средства местного бюджета – 62", - сказал Н.Поворозник.

В КГГА подчеркнули, что эпиднадзор за гриппом и ОРВИ продолжается.