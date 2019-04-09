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03:21 09.04.2019

Харьковчанин оборудовал в квартире лабораторию по выращиванию конопли

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Харьковчанин оборудовал в квартире лабораторию по выращиванию конопли

В рамках проведения оперативно-следственных действий по делу о незаконном изготовлении и хранении наркотических веществ в жилой квартире одного из районов Харькова сотрудники Новобаварского отдела полиции Харькова при оперативном сопровождении управления наркопреступности ГУ НП в области под процессуальным руководством прокуратуры обнаружили лабораторию по выращиванию элитных растений каннабиса.

"Для выращивания конопли квартира была оснащена специальными вентиляционными устройствами, освещением и даже строительными вентиляторами... В создании целого производственного комплекса подозревается 27-летний хозяин дома", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Во время обыска правоохранители изъяли каннабис в высушенном и измельченном виде, специальное оборудование для его изготовления и употребления, черновые записи и книги с инструкциями по выращиванию наркотических растений и тому подобное.

В настоящее время проводятся безотлагательные следственные действия. Решается вопрос об окончательной квалификации уголовного преступления.

Теги: #нарколаборатория #украина #харьков
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