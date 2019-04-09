Полиция расследует разбойное нападение на пункт обмена валют в Харькове

Харьковская полиция разыскивает двух неизвестных, которые напали на кассира пункта обмена валют и забрали из сейфа 150 тыс. грн в областном центре.

"Следователем Киевского отдела полиции (Харькова - ИФ) было открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины по факту обращения 51-летней жительницы Харькова, администратора пункта обмена валют", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По словам заявительницы, двое неизвестных напали на возвращавшуюся с работы 53-летнею женщину-кассира в подъезде ее дома, и угрожая "неизвестным металлическим предметом" забрали у нее ключи от пункта обмена валют. После чего один из нападавших остался с жертвой в ее квартире, а другой проник в помещение пункта обмена валют и забрал из сейфа деньги (150 тыс. грн).