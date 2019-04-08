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22:21 08.04.2019

Трамп распорядился уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса

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Трамп распорядился уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение об увольнении главы секретной службы США Рэндольфа Аллеса, сообщает во вторник CNN со ссылкой на источники в администрации.

"Президент Дональд Трамп проинструктировал исполняющего обязанности главы аппарата Белого дома Мика Малвейни уволить Аллеса. Аллес пока остается на посту, но его уже попросили оставить должность", - говорится в сообщении CNN.

Подтверждения этой информации из других источников пока не поступало.

Телеканал отмечает, что причина увольнения пока неизвестна, однако, это может быть связано с недавним инцидентом, когда гражданка Китая сумела незаконно проникнуть на территорию загородной резиденции президент США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде.

Также накануне в отставку подала министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, перед которой отчитывается о своей работе Р.Аллес.

Секретная служба США является структурой, подчиняющейся министерству внутренней безопасности. Ее сотрудники занимаются охраной президента США и членов его семьи, а также некоторых других чиновников администрации.

Теги: #сша #трамп #решение #охрана
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