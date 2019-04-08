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20:55 08.04.2019

Британское правительство намерено продолжить переговоры по Brexit с лейбористами

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Британское правительство намерено продолжить переговоры по Brexit с лейбористами

Правительство Великобритании намерено позднее в понедельник продолжить переговоры с Лейбористской партией о компромиссе по сделке о Brexit, сообщает в понедельник газета The Guardian со ссылкой на Даунинг-стрит.

"Мы контактировали с оппозицией сегодня, технические переговоры между представителями пройдут этим вечером", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.

Большинство британцев считает, что выход ЕС без соглашения 12 апреля маловероятен, говорится в опросе Sky News. Такой позиции придерживаются 62% опрошенных. 27% опрошенных считают, что Brexit все же случится в эту пятницу.

Премьер Ирландии Лео Варадкар по итогам встречи с переговорщиком ЕС по Bexit Мишелем Барнье написал в Twitter, что Ирландия готова к дальнейшему продлению сроков Brexit. Л.Варадкар отметил, что он обсудил с М.Барнье то, на сколько стороны готовы продлить сроки Brexit. Он выразил уверенность, что Брюссель и Лондон смогут достигнуть договоренности по Brexit.

М.Барнье выразил надежду на то, что переговоры британского правительства с оппозицией приведут к положительному результату. Он подчеркнул, что ЕС будет рад предложить Великобритании создать таможенный союз после Brexit, за эту идею выступает Лейбористская партия.

До ближайшей возможной даты выхода Великобритании из ЕС - 12 апреля - остается четыре дня. Великобритания покинет ЕС без соглашения в этот день, если она не сможет предложить Брюсселю вариантов решения сложившейся ситуации на саммите ЕС 10 апреля.

Ожидается, что во вторник Т.Мэй встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Также СМИ полагают, что во вторник может пройти очередное голосование по Brexit в британском парламенте, если правительство сможет прийти к консенсусу с Лейбористской партией.

Теги: #план #brexit #обсуждение #британия
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