В посольстве Польши возмущены программой о Бандере, показанной на UA:Перший

Посольство Польши в Украине направило письмо на имя председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию, в котором высказало возмущение в связи с продемонстрированной программой об одном из лидеров Организации украинских националистов (ОУН) Степане Бандере.

На странице посольства Польши в Киеве в Фейсбуке в понедельник выложена фотокопия соответствующего письма, подписанного послом Бартошом Цихоцким.

"Посольство Республики Польша в Украине выражает свое глубокое возмущение формой, а также содержанием программы А.Зинченко "Рассекреченная история. Страсти по Бандере", которая транслировалась на телеканале UA:Перший 6 апреля", - сказано в документе.

В письме указано, что миссия СМИ, в частности, заключается "в сохранении объективности, фактографии и строгом соблюдении железных правил журналистики". Но, как считают в посольстве, программа Александра Зинченко стала "карикатурой на эту миссию".

Указано также, что "дискуссия" в студии с участием четверых гостей – сторонников С.Бандеры – выглядела как "заранее неумело спланированная".

В диппредставительстве обеспокоены идиллическим изображением С.Бандеры, которое пытались создать гости выпуска, а также возмущены представленным в программе образом Польши.

Кроме того, в посольстве недоумевают из-за отсутствия источников и указания авторов критики, из-за того, что ведущий "не дает возможности высказаться польской стороне".

"Республика Польша считает, что исторический диалог с Украиной абсолютно необходим. Тем не менее, он должен базироваться на правде и уважении к чувствительности второй стороны", - подытожено в письме.