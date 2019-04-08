События

20:25 08.04.2019

Правительство одобрило проверку коррупционных рисков руководства "Укроборонпрома", в т.ч. проверку на полиграфе

2 мин читать
Правительство одобрило проверку коррупционных рисков руководства "Укроборонпрома", в т.ч. проверку на полиграфе

Кабинет министров Украины одобрил доработанный план реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа за счет введения дополнительных мер по проверке наличия коррупционных рисков в деятельности руководства государственного концерна "Укроборонпром" и других государственных предприятий и акционерных обществ, где часть государства превышает 50%.

Как сообщается на официальном сайте украинского правительства в понедельник, речь идет, в частности, о возможности использования специальных устройств - полиграфов - ради проведения таких проверок.

Как отмечается в решении правительства, оно принято на выполнение указа президента Украины №79, который вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

План мер теперь предусматривает также привлечение специалистов стран-партнеров к работе наблюдательного совета "Укроборонпрома", проведения обзора структуры ОПК страны, проведения аудита "Укроборонпрома" при участии международных экспертов и т.п.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко обратился к правительству с просьбой обеспечить организацию проверки на полиграфе всего руководящего состава государственного концерна "Укроборонпром". П.Порошенко также попросил в случае выявления оснований передать соответствующие результаты исследований полиграфа контрразведке Службы безопасности Украины либо в правоохранительные органы, если будут "выявлены те или иные обстоятельства совершения преступления".

Ранее команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в 2-4 раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Авторы расследования утверждают, что к коррупционным сделкам причастны О.Гладковский, который ранее был бизнес-партнером действующего президента П.Порошенко, экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпрома" Павел Букин, а также директоры предприятий (в частности Изюмского приборостроительного завода и КБ им.Морозова) и другие должностные лица госконцерна. В материале также говорится, что сделки организовывались через три основные фирмы-прокладки, а одной из подобных фирм якобы выступал завод "Кузня на Рыбальском", на тот момент принадлежавший П.Порошенко.

4 марта П.Порошенко уволил О.Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО и с должности председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества (ВТС) и экспортного контроля.

18 марта П.Порошенко ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен аудит "Укроборонпрома" с привлечением международных экспертов.

Теги: #укроборонпром #полиграф #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:06 08.04.2019
Кабмин не принимал решения по отстранению Степанова с поста главы Одесской ОГА

Кабмин не принимал решения по отстранению Степанова с поста главы Одесской ОГА

16:46 05.04.2019
Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по цене для промышленности, но не выше PSO

Кабмин обязал "Нафтогаз" продавать газ населению по цене для промышленности, но не выше PSO

16:38 03.04.2019
Кабмин утвердил Концепцию госполитики по предотвращению фальсификации лекарств

Кабмин утвердил Концепцию госполитики по предотвращению фальсификации лекарств

16:18 03.04.2019
Кабмин уточнил перечень лексредств, закупаемых международными организациями

Кабмин уточнил перечень лексредств, закупаемых международными организациями

15:31 03.04.2019
Кабмин одобрил концепцию развития горных территорий украинских Карпат

Кабмин одобрил концепцию развития горных территорий украинских Карпат

15:20 03.04.2019
Кабмин распределил 1 млрд грн на интернетизацию и компьютеризацию украинских школ

Кабмин распределил 1 млрд грн на интернетизацию и компьютеризацию украинских школ

14:11 03.04.2019
"Нафтогаз" ожидает публикации решения Кабмина о снижении цены на газ для населения, надеется на отмену режима PSO

"Нафтогаз" ожидает публикации решения Кабмина о снижении цены на газ для населения, надеется на отмену режима PSO

13:55 03.04.2019
Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

Депутат пожаловался премьеру на массовые проверки страховщиков

13:39 03.04.2019
Кабмин утвердил финплан "Аграрного фонда" на 2019г с прибылью 157 млн грн

Кабмин утвердил финплан "Аграрного фонда" на 2019г с прибылью 157 млн грн

13:39 03.04.2019
Кабмин одобрил госрегулирование цен входящих в Нацперечень лекарственных средств

Кабмин одобрил госрегулирование цен входящих в Нацперечень лекарственных средств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе в понедельник

Генпрокуратура задокументировала обстрел боевиками Золотого 6 апреля передаст материалы в МУС

В МВД Украины призывают общественность в ходе второго тура выборов президента обратить внимание на "аномальные участки"

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп распорядился уволить главу секретной службы Рэндольфа Аллеса - СМИ

Британское правительство намерено продолжить переговоры по Brexit с лейбористами

В Одесской области при получении взятки задержан прокурор, которого "просили" помочь лидеру ОПГ, владельцу арсенала боеприпасов

В посольстве Польши возмущены программой о Бандере, показанной на UA:Перший

В Судане за выходные задержаны почти 2,5 тыс. участников акций протеста - власти

Иран признал центральное командование ВС США террористической организацией

Нацгосслужба получила по 7 заявок на глав Налоговой и Таможенной служб – и.о. главы ГФС

Убийца полицейских в Днепре приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества – полиция

В Черновицкой области горит сахарный завод

Один украинский военный погиб, двое ранены на Донбассе в понедельник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА