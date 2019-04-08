Нацгосслужба получила по 7 заявок на глав Налоговой и Таможенной служб – и.о. главы ГФС

Национальное агентство по вопросам государственной службы получило по семь заявок на объявленные конкурсы по отбору глав Государственной налоговой службы (ГНС) и Государственной таможенной службы (ГТС), восстанавливаемых в процессе реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС), сообщил и.о. главы ГФС Александр Власов на своей странице в Facebook.

По его данным, руководить ГНС претендуют заместители министров финансов Сергей Верланов и юстиции Сергей Петухов, главный редактор журнала "Рейтинг" Мария Данюк, начальник главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавилин.

В их числе также экс-начальник управления налогов и сборов с физических лиц ГУ ГФС в Ивано-Франковской области Петр Кулик, член общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко и экс-судья Высшего административного суда Украины Сергей Острович, добавил А.Власов.

Он сообщил, что побороться за пост главы ГТС решили и.о. заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий, первый замглавы Минэкономразвития Максим Нефьодов, соучредитель компании "Лига Импекс" Артем Груша, замначальника-начальник управления противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия Житомирской таможни ГФС Михаил Мирошниченко.

Среди претендентов на руководство таможней также заместитель начальника Главного управления ГФС в Киевской области Игорь Орленко, эксперт по правовым вопросам в центре социально-экономических исследований "CASE-Украина" Андрей Саварец, директор международной юргруппы "Федерал Партнерс" Александр Федоришин, написал и.о. главы ГФС.

Он уточнил, что окончательно список будет оглашен 9 апреля после заседания конкурсной комиссии, которая завершит проверку документов. Помимо этого, в этот же день утром состоится первый этап конкурса - тест на владение иностранным языком.

"Далее - 16 и 23 апреля - претендентов ожидают тестовые задания на знание законодательства и ситуативные решения, а также собеседование с серией вопросов и ответов", – пояснил А.Власов.

Он подчеркнул, что конкурс будет открытым, проверять и оценивать работы будут украинские и иностранные эксперты, бизнес-представители Всемирного банка, USAID, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, Украинского совета бизнеса.

"Это обеспечит беспристрастность избрания кандидатов, которых конкурсная комиссия будет рекомендовать правительству для назначения на должности руководителей ГНС и ГТС", – считает и.о. руководителя ГФС.