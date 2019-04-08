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19:11 08.04.2019

Убийца полицейских в Днепре приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества – полиция

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Убийца полицейских в Днепре приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества – полиция

Бывший боец роты спецназначения "Торнадо" Александр Пугачев, убивший в 2016 году сотрудника патрульной полиции в г.Днепр Артема Кутушева и его напарницу Ольга Макаренко, приговорен к пожизненному лишению свободы с конфискацией имуществ, сообщает спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

"Сегодня Кировский районный суд Днепра признал подозреваемого виновным по всем пунктам обвинения и полностью удовлетворил требования стороны обвинения. Приговор - пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. До конца своих дней убийца проведет за решеткой", - написал Я.Тракало на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Позже в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" он уточнил, что, согласно решению суда, А.Пугачев должен компенсировать материальный ущерб в размере 26 тыс грн Управлению патрульной полиции г.Днепр и 3 млн грн моральной компенсации матери О.Макаренко.

Я.Тракало сообщил, что у А.Кутушева осталась 5-летняя дочь, а у О.Макаренко – двое несовершеннолетних сыновей.

Он также напомнил, что А.Пугачев - уроженец Тамбовской области РФ и на момент задержания разыскивался по подозрению в совершении ряда тяжелых преступлений. Несмотря на то что он был задержан в день преступления в больнице им.Мечникова, куда поступил с ранением из табельного оружия А.Кутушева, со времени объявления ему подозрения по ч.2 ст.115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) до вынесения приговора прошло 2,6 лет.

Как сообщалось, утром 25 сентября 2016 года возле автовокзала в г.Днепр экипаж патрульной полиции остановил автомобиль марки "Citroen" за нарушение правил дорожного движения, после чего водитель иномарки открыл огонь из огнестрельного оружия, убив полицейского и ранив его напарницу, которая в тот же день скончалась на операционном столе. В г.Днепр был объявлен день траура по убитым правоохранителям.

Была проведена дактилоскопическая экспертиза, которая показала, что лицо, подозреваемое в расстреле двух полицейских и находящееся с огнестрельным ранением живота в областной больнице им.Мечникова, является А.Пугачевым, который в 2003 году был осужден в Донецке. Также экспертиза показала, что пуля, которой был ранен А.Пугачев, была выпущена из пистолета А.Кутушева. Подозреваемый был задержан в день преступления в больнице.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области Игорь Репешко рассказал, что А.Пугачев являлся участником боевых действий и соответствующее удостоверение получил законно. Удостоверение было выдано матери А.Пугачева по доверенности, поскольку сам подозреваемый тогда уже находился в розыске. Он разыскивался по ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.1 ст.255 (участие в преступной организации и преступлениях, совершаемых такой организацией), ч.2 ст.153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) УК.

Первый замглавы Нацполиции Вадим Троян рассказал, что на момент бегства у А.Пугачева было два пистолета – принадлежавший ему и отобранный у полицейского. По его словам, у А.Пугачева есть жена и дети, с которыми он не виделся уже длительное время.

Теги: #пугачев #днепр #приговор
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