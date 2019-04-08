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18:26 08.04.2019

В Черновицкой области горит сахарный завод

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В Черновицкой области горит сахарный завод "Хрещатик", сообщил народный депутат Максим Бурбак ("Народный фронт").

"Это горит тот самый последний в Черновицкой области сахарный комбинат, который расположен на территории Кострыжевский ОТГ и владельцы которого задолжали громаде 4,5 млн грн. Несколько недель назад комбинат физически начали уничтожать - резали на металлолом", - написал депутат на своей странице в Facebook.

По его словам, областная власть "устранилась от этого вопроса".

Сейчас на территории завода – полыхает большое пламя, слышны взрывы.

"Это и неудивительно, учитывая многочисленное количество химикатов, находившегося на заводе", - отметил М.Бурбак.

Теги: #черновицкая_область #украина #пожар
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