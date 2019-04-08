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18:06 08.04.2019

Полиция разыскивает неизвестных, забросавших мусором памятный знак воинам УПА в Харькове

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Полиция разыскивает неизвестных, забросавших мусором памятный знак воинам УПА в Харькове

Полиция разыскивает неизвестных, которые забросали строительным мусором и пищевыми отходами памятный знак воинам Украинской повстанческой армии в Молодежном парке в Харькове.

"Установлено, что неизвестные забросали памятник в парке "Молодежном" строительным мусором, коробками с остатками пищи, банками и другим мусором. Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Ранее в понедельник глава организации "Свитанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook сообщил об очередном надругательстве над памятным знаком воинам УПА и опубликовал подтверждающее фото из Молодежного парка.

Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковским облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела милиции. 20 декабря 2006 г. памятный знак был снесен членами Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили.

Позднее представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 г., неизвестные похитили часть памятника - массивный гранитный камень. Милиция внесла этот факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2014г памятный крест был похищен неизвестными. Но вскоре его опять восстановили.

В декабре 2014г. памятный знак был взорван неизвестными. Глава Харьковской ОГА Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 и 14 марта 2018 года, а также 6 августа 2018 года неизвестные облили памятный знак УПА красной краской.

Теги: #вандалы #украина #полиция #харьков #упа
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