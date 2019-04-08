Генпрокуратура задокументировала обстрел боевиками Золотого 6 апреля передаст материалы в МУС

Генеральная прокуратура задокументировала обстрел незаконными вооруженными формированиями г.Золотое Попаснянского района Луганской области днем в субботу, 6 апреля, и намерена передать полученные материалы в Международный уголовный суд (МУС).

"Российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, вопреки международному гуманитарному праву, 06.04.2019 около 11:30 осуществили со временно оккупированной территории Луганской области прицельный обстрел г.Золотое-4… Прокуроры… задокументировали факты нарушения российско-террористическими силами законов и обычаев войны", - сообщает отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается в сообщении, во время обзора места события было выявлено, что в результате артиллерийского обстрела поврежден жилой дом.

В настоящее время установлено, что обстрел осуществлялся снарядами калибра 122 мм из г.Первомайска Луганской области, временно подконтрольной боевикам. "Предпринимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению отмеченного преступления. Добытые доказательства о нарушении Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд", - сообщили в Генпрокуратуре.

Как сообщалось, пресс-служба Национальной полиции Украины сообщила, что боевики в субботу обстреляли прифронтовой поселок Золотое-4 в Луганской области (часть г.Золотое). В результате обстрела снаряд попал в дом по ул.Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Правоохранители внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований по ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) сообщил, что позиции украинских военных возле Золотого-4 в тот же день были обстреляны из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.