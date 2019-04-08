Первые испытания создающегося Украиной в рамках ВТС с инозаказчиком нового ОТРК "Гром-2" намечены на 2019г

Первые испытания создающегося Украиной в рамках ВТС с Саудовской Аравией нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Гром-2" дальностью до 300 км намечены на 2019 год, сообщил советник министра обороны Юрий Бирюков.

В размещенном на его странице в Facebook комментарии по поводу озабоченной реакции российских медиа на прошедшие на днях в Украине успешные испытания разработанной ГККБ "Луч" новой противокорабельной крылатой ракеты (ПКР) "Нептун" дальностью 300 км советник главы украинского венного ведомства отметил: сегодня россиян "колбасит" от ПКР "Нептун", а еще год назад они также удивлялись по поводу новой украинской 300-мм РСЗО "Ольха" дальностью около 120 км.

"Давайте представим, как они будут реагировать, когда в этом году планируются первые испытания ОТРК "Гром-2", - сказал Ю.Бирюков, напомнив: "Пока (на данном этапе - ИФ) ОТРК "Гром-2" делается для иностранного заказчика – Саудовской Аравии".

Как уточнил советник министра обороны, заявленная дальность готовящегося к испытаниям нового ОТРК соответствует требованиям, закрепленным договором о РСМД, а также обязательствам, взятым Украиной при вступлении в Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ), согласно которым дальность стратегического ракетного вооружения, создающегося украинским ОПК на экспорт, не превышает 300 км. "Там (в ОТРК) заявленная дальность в рамках договора (РСМД) – 300 км", - сказал Ю.Бирюков.

Вместе с тем, отметил он, потенциальная дальность стрельбы нового ОТРК значительно выше. "Но технологически (потенциальная) дальность ракеты - около 500 км", - сказал он.

Как уточнил Ю.Бирюков, на 2019 год также намечены госиспытания активно обсуждаемого, в том числе российскими военными специалистами, нового украинского берегового противокорабельного комплекса с крылатой ракетной "Нептун", предназначенного, в первую очередь, для решения задач обороноспособности в Черноморско-Азовской морской акватории. Работы по ключевым компонентам ПКР "Нептун" - головке самонаведения (ГНС) и РЛС - находятся на финише, отметил он.

Как сообщалось, на испытательном полигоне ВСУ "Алибей" (Одесская обл.) 5 апреля успешно состоялся очередной этап заводских испытаний берегового ракетного комплекса с ПКР "Нептун" дальностью 300 км. Головным исполнителем ОКР по проекту выступает входящее в госконцерн "Укроборонпром" ГККБ "Луч". В последующем планируется адаптация ПКР под корабельную и авиационную версии.

Детали реализуемого Украиной в рамках ВТС с Саудовской Аравией проекта по созданию нового ОТРК "Гром-2" для инозаказчика не озвучиваются.

В условиях новых угроз территориальной целостности Украины и аннексии РФ Крыма в 2014 году создание ОТРК для ВСУ отнесено к приоритетам украинской ракетно-космической отрасли. Согласно экспертным оценкам, ОТРК "Гром-2" может рассматриваться как мощное средство неядерного сдерживания агрессора.

Украина имеет серьезный потенциал, в том числе, в производстве крылатых ракет малой дальности для нужд значительной части европейских государств и изучает возможности обмена технологиями с НАТО.