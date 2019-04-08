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15:59 08.04.2019

Дело Савченко-Рубана будет рассматривать Дарницкий райсуд Киева

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Дело Савченко-Рубана будет рассматривать Дарницкий райсуд Киева

Киевский апелляционный суд направил дело по обвинению народного депутата Надежды Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана в Дарницкий районный суд г.Киева, сообщила сестра Н.Савченко Вера.

"Апелляционный суд направил дело Надежды Савченко и Владимира Рубана в Дарницкий районный суд. Это тот, который так "верно" судил Корбана? (экс-лидер партии "УКРОП", бизнесмен Геннадий Корбан - ИФ)", - написала Вера Савченко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

 

Теги: #савченко_рубан #савченко #украина #рубан
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