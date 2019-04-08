Четверо преступников, вербовавших украинцев для использования их в качестве наркокурьеров в РФ, предстанут перед судом в Киеве

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц, которые завербовали 23 граждан Украины и перевезли их в Российскую Федерацию с целью вовлечения в преступную деятельность, связанную со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

"Так, преступники размещали в сети интернет объявления о трудоустройстве в Российской Федерации якобы курьером, после чего организовывали перемещения желающих в Российскую Федерацию. В дальнейшем, на территории Российской Федерации злоумышленники путем обмана под предлогом доставки различных товаров эксплуатировали граждан Украины для осуществления сбыта наркотических средств и психотропных веществ", - сообщает в понедельник пресс-служба столичной прокуратуры.

Вследствие указанных преступных действий граждане Украины были задержаны правоохранительными органами Российской Федерации и в настоящее время находятся в местах лишения свободы по приговорам российских судов.

В настоящее время следователи столичного главка полиции завершили досудебное расследование по данному уголовному производству. "Обвинительный акт по обвинению 4 человек в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 УК Украины направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу. Трое фигурантов находятся под стражей, один - под домашним арестом", - говорится в информации.

Кроме того, добавили в пресс-службе прокуратуры Киева, продолжается досудебное расследование по факту перемещения в РФ еще более 200 граждан Украины с целью эксплуатации в форме вовлечения в преступную деятельность, связанную со сбытом наркотических средств и психотропных веществ.