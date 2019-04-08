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15:22 08.04.2019

В ЕС создали этический кодекс для искусственного интеллекта

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В ЕС создали этический кодекс для искусственного интеллекта

Европейская комиссия объявила в понедельник о "пилотной фазе" работы с целью обеспечения гарантии того, что этические установки, относящиеся к развитию и использованию искусственного интеллекта, смогут быть внедрены в практику.

"Сегодня мы делаем важный шаг к этическому и надежному искусственному интеллекту в ЕС. Отныне мы располагаем прочной базой, основанной на ценностях ЕС и являющейся следствием серьезных и конструктивных обязательств со стороны многих заинтересованных участников, в частности, предприятий, университетов и гражданского общества", - заявила член Еврокомиссии по цифровым экономике и обществу Мария Габриэль.

"Теперь мы будем внедрять в практику эти требования и в то же время поддерживать международные дебаты об искусственном интеллекте, ориентированном на человека", - отметила еврокомиссар.

В Еврокомиссии напоминают, что "пилотная фаза" основана на работе независимой группы экспертов, созданной в июне 2018 года.

Еврокомиссия призывает промышленность, исследовательские институты и органы государственной власти "протестировать детализированный оценочный перечень, разработанный группой экспертов высокого уровня, который дополняет руководящие указания" ЕК.

Ожидается, что члены экспертной группы по проблемам искусственного интеллекта в деталях представят свою работу во время третьего Дня цифровой технологии в Брюсселе 9 апреля.

В ходе "пилотной фазы" эксперты проведут обзор оценочного перечня главных требований на основе полученных во время тестирования комментариев. По итогу их анализа Еврокомиссия оценит результат и предложит дальнейшие этапы действий, сообщают в Брюсселе.

Теги: #ес #искусственный_интеллект
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