События

15:15 08.04.2019

В центре Львова осыпались штукатурка и кирпич с дома напротив горсовета

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В центре Львова осыпались штукатурка и кирпич с дома напротив горсовета

В центре Львова на площади Рынок с дома напротив здания Львовского городского совета обвалились штукатурка и кирпичи, никто не пострадал, сообщает пресс-служба горсовета.

"С дома на площади Рынок, 17, напротив Ратуши, осыпались штукатурка и кирпич. Коммунальные службы убирают мусор с тротуара, причины события устанавливаются. Никто из прохожих не пострадал", - цитирует пресс-служба слова главы Галицкой районной администрации Андрея Зозули в понедельник.

По данным пресс-службы, владельцем дома является Львовский областной совет.

В данное время фасад здания ремонтируют, и он стоит в строительных лесах.

Теги: #львов #укаина #горсовет
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