Отопительный сезон в Харьковской области закончится во вторник, в областном центре - в среду

Глава Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная подписала распоряжение об окончании отопительного сезона.

"Прекратить подавать тепло в жилые дома, учебные, медицинские, детские и другие учреждения социально-культурного назначения разрешено с 9 апреля", - сообщает пресс-служба Харьковской ОГА в понедельник.

Отмечается, что решение об окончании отопительного сезона принято, потому что среднесуточная температура воздуха в регионе достигла 8 градусов тепла.

Рекомендации завершить отопительный сезон также получили органы местного самоуправления и районные государственные администрации.

В то же время, как сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, мэр Харькова Геннадий Кернес подписал распоряжение об окончании отопительного сезона в областном центре со среды, 10 апреля.

"Отопление будет выключено в жилых домах и помещениях, оборудованных индивидуальными отопительными приборами. При этом больницы, учебные учреждения и другие учреждения бытового и социально-культурного назначения смогут осуществлять отопление помещений в пределах бюджетных назначений на соответствующий период", - говорится в сообщении.