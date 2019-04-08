Новый украинский контрбатарейный радар успешно прошел полевые испытания

Новый украинский контрбатарейный радар 1Л220УК разработки НПК "Искра" (Запорожье), позволяющий на значительном расстоянии определять точные координаты вражеской артиллерии для ее уничтожения, успешно завершил полевой этап государственных испытаний, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Украинские защитники будут определять на расстоянии десятков километров точное местонахождение вражеских пушек, минометов, реактивных систем залпового огня, а также ракетных комплексов противовоздушной обороны и тактических ракет. Это стало возможным благодаря контрбатарейному радару 1Л220УК, который успешно прошел полевые испытания", - написал П.Порошенко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник днем.

По его словам, этот радар "видит" снаряды, а мощная цифровая система "выстраивает" траектории их полетов. "Это позволит в разы повысить эффективность ведения боевых действий и за минимальное время уничтожать вражескую артиллерию", - написал президент.

В этом же сообщении П.Порошенко опубликовал видеоролик с полевых испытаний 1Л220УК.

Как сообщал ранее госконцерн "Укроборонпром", в который входит НПК "Искра", главной особенностью 1Л220УК является его мощная радиолокационная станция с цифровой антенной решеткой, позволяющая за десятки километров "видеть" не только снаряды и ракеты, но и минометные мины. Это позволяет, благодаря цифровому комплексу обработки информации, рассчитывать траектории полета снарядов и определять местонахождение вражеской артиллерии