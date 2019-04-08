События

13:11 08.04.2019

Женщина получила осколочные ранения во время уборки на кладбище в Донецкой области

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В с.Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области 54-летняя местная жительница получила осколочные ранения, подорвавшись на неустановленном предмете во время уборки на кладбище, полиция открыла уголовное производство по статье "теракт".

"Сотрудники Авдеевского отделения полиции выяснили, что потерпевшая занималась уборкой на кладбище и когда потянула из могилы искусственные цветы, прогремел взрыв", – сообщается на сайте полиции Донетчины в понедельник.

Женщина получила осколочные ранения туловища и головы. Пострадавшая была госпитализирована в больницу г.Торецка, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Сейчас женщина уже находится дома.

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Теги: #донецкая_область #жертвы #украина
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