В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, но местами пройдут дожди

В ближайшие сутки, 9 апреля, территория Украины останется в теплой и в основном сухой воздушной массе, лишь в северо-западной части в зоне атмосферного фронта увеличится облачность и пройдут небольшие дожди, а в большинстве западных областей дневная температура станет немного ниже, сообщает в понедельник Укргидрометцентр.

Во вторник в западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный ( на западе – северо-восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью 4-10° тепла; днем 15-20°, в южной части до 23°, на западе страны и местами на побережье морей 11-16°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 09 апреля самая высокая температура днем была 23,8 в 1972г., самая низкая ночью -5,1 в 1896г.

На 10 апреля синоптики прогнозируют в южных, центральных областях и Карпатском регионе небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы, на остальной территории без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°; днем в западных областях 10-15°, на остальной территории 14-19°, в центральных и восточных областях местами 20-22°.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер восточный , 5-10 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 15-17°С.