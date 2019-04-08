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11:26 08.04.2019

НАПК направило в полицию материалы по распорядителям избирательных фондов Кармазина, Кривенко, Мураева, Смешко и Скоцика

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НАПК направило в полицию материалы по распорядителям избирательных фондов Кармазина, Кривенко, Мураева, Смешко и Скоцика

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) направило в Национальную полицию материалы по распорядителям избирательных фондов кандидатов в президенты Юрия Кармазина, Виктора Кривенко, Евгения Мураева, Игоря Смешко и Виталия Скоцика, сообщила член НАПК Наталья Корчак.

"Материалы о возможных признаках уголовного преступления НАПК направило по фактам выявленных нарушений в осуществлении добровольных взносов в избирательный фонд кандидатов и действий распорядителей фондов, которые "закрывают" глаза на требования закона отказаться от взносов и перечислить средства в бюджет", - написала она в соцсети Facebook в понедельник.

Отмечается, что всем распорядителям было сообщено о поступлении взносов с нарушением закона и об обязательствах отказаться от таких взносов в течение трех дней.

По словам Н.Корчак, речь идет об умышленном невозврате взносов в бюджет, а именно: взнос в фонд Ю.Кармазина – 250 тыс. грн, фонд В.Кривенко – 191,75 тыс. грн, фонд Е.Мураева – 1 808,5 тыс. грн, фонд И.Смешко – 1 млн грн и фонд В.Скоцика – 554 тыс. грн.

Ранее Н.Корчак сообщила, что НАПК, выполняя контрольные полномочия относительно финансирования предвыборной агитации, проверяет ограничения в осуществлении взносов в соответствии со ст.15 закона Украины "О политических партиях в Украине". Во время такой проверки выявлены случаи осуществления взносов лицами, которым запрещено осуществлять добровольные взносы. В таком случае распорядители счетов избирательных фондов обязаны отказаться от взноса лица, которое не имеет права осуществлять такой вклад, в течение трех дней со дня, когда распорядителю стало об этом известно, и перечислить такой взнос в госбюджет.

По словам Н.Корчак, по состоянию на 3 апреля в государственный бюджет Украины со счетов кандидатов в президенты были перечислены 2 млн 820,3 тыс. грн взносов, которые были совершены с нарушением требований законодательства.

Теги: #смешко #корчак #кармазин #напк #мураев #кривенко
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