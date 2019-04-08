Украинские пограничники уже обустроили около 60% контрольно-следовых полос на госгранице после зимы

Украинские пограничники активно обустраивают все участки государственной границы и после зимнего периода уже провели обустройство около 60% контрольно-следовых полос, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Больше всего оснащены западные и южные участки границы", - сообщается в понедельник на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

В информации отмечается, что также продолжается работа по приведению к требованиям межгосударственных соглашений линии государственной границы.

"С началом инженерного сезона, используя современные образцы техники, уже очищено 18 км пограничных просек, продолжаются работы по ремонту пограничных знаков", - информируют в министерстве.