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10:52 08.04.2019

За использование пиротехники болельщиками "Шахтера" и "Динамо" на стадионе в Харькове составлено 13 админпротоколов и открыты 2 производства

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За использование пиротехники болельщиками "Шахтера" и "Динамо" на стадионе в Харькове составлено 13 админпротоколов и открыты 2 производства

Полиция составила 13 административных протоколов и открыла 2 уголовных производства по фактам правонарушений, совершенных болельщиками футбольных команд "Шахтер" и "Динамо" во время матча, который прошел в воскресенье вечером в Харькове.

"По фактам использования пиротехнической продукции работниками полиции составлено 13 административных протоколов по ст. 195-6 КУоАП. Кроме того, открыты два уголовных производства по ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области в понедельник.

В отделе коммуникаций отметили, что уголовные производства были начаты в отношении болельщиков, приехавших из Киева.

Как сообщалось, в воскресенье вечером на стадионе "Металлист" состоялся матч между командами "Шахтер" и "Динамо". Его посетили около 29 тыс. болельщиков. Охрану общественного порядка и безопасности обеспечивали более 1,8тыс. правоохранителей (полиция и приданые силы).

Теги: #полиция #харьков #болельщики #украина #динамо #футбол #шахтер
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