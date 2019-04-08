Спасатели локализовали масштабный пожар на СТО в Харькове

В понедельник утром в Харькове на станции техобслуживания (СТО) по пр.Любови Малой начался пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила на номер 101 в 8:14.

"5 пожарно-спасательных расчета на автоцистернах сразу были направлены к месту вызова. На момент прибытия спасателей горел гаражный бокс на площади около 450 кв.м. Также разведка пожара установила наличие внутри горящего помещения нескольких автомобилей. Рискуя жизнью, пожарные вытолкали и спасли 3 легковушки. На тушение огня они подали 4 пожарных ствола", - говорится в сообщении.

В 8:38 пожар был локализован.

По предварительным данным пострадавших нет. Причина возникновения огня устанавливается.