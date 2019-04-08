События

09:47 08.04.2019

Крупная демонстрация против роста платы за жилье прошла в Берлине

1 мин читать
Крупная демонстрация против роста платы за жилье прошла в Берлине

Крупная демонстрация против повышения стоимости аренды жилья прошла в Берлине в субботу, сообщает газета Berliner Morgenpost.

По данным издания, на Александрплатц в центре города днем собралось около 10 тыс. человек, организаторами масштабной акции выступило около сотни союзов собственников и арендаторов жилья.

Собравшиеся прошли по центру города в направлении района Кройцберг.

В Берлине большинство людей снимает квартиры, не имея собственной. За последние годы стоимость аренды выросла, и хотя владельцы жилья - как частные, так и фирмы, не имеют права повышать квартплату больше, чем на 15-20% за три года, люди недовольны.

Растут цены и на аренду офисных помещений, и помещений для магазинов. Во многих районах города маленькие лавочки вынуждены закрываться, потому что их хозяева не в состоянии оплачивать аренду, которую повышает владелец помещения.

На странице организаторов акции опубликовано заявление, в котором сказано, что авторы инициативы не хотят жить в "городе растущих квартплат, в котором малому числу людей принадлежит то, что нужно всем".

"Мы хотим не бизнес-модель, а город, в котором есть пространство для всех, независимо от происхождения, языка, пола, возраста или состояния здоровья, город, в котором дома строятся для жизни, а не для прибыли", - говорится в заявлении.

Теги: #жилье #берлин #демонстрации #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:48 07.04.2019
Спелеологи нашли в Германии гигантскую пещеру, которой миллионы лет

Спелеологи нашли в Германии гигантскую пещеру, которой миллионы лет

17:24 06.04.2019
Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

Глава МИД Германии ратует за сохранение "нормандского формата" для урегулирования ситуации на Донбассе

19:10 05.04.2019
В Германии закрылась последняя пушная звероферма

В Германии закрылась последняя пушная звероферма

13:44 05.04.2019
Меркель через неделю примет Порошенко, обсудит с ним ряд тем

Меркель через неделю примет Порошенко, обсудит с ним ряд тем

15:53 01.04.2019
Берлин будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины - МИД ФРГ

Берлин будет сотрудничать с любым избранным президентом Украины - МИД ФРГ

11:36 01.04.2019
Общественный транспорт в Берлине остановился на весь день из-за забастовки работников

Общественный транспорт в Берлине остановился на весь день из-за забастовки работников

11:05 01.04.2019
Разбившийся в Германии самолет не был оборудован "черными ящиками"

Разбившийся в Германии самолет не был оборудован "черными ящиками"

22:31 31.03.2019
В ФРГ попала в аварию полицейская машина, ехавшая к месту катастрофы самолета с россиянами, два человека погибли

В ФРГ попала в аварию полицейская машина, ехавшая к месту катастрофы самолета с россиянами, два человека погибли

17:21 27.03.2019
Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию

Ryanair будет летать из Одессы в Польшу и Германию

17:46 25.03.2019
Германия предоставит финансовую поддержку на EUR5,8 млн гуманитарным проектам МККК в Украине в 2019 году

Германия предоставит финансовую поддержку на EUR5,8 млн гуманитарным проектам МККК в Украине в 2019 году

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

За использование пиротехники болельщиками "Шахтера" и "Динамо" на стадионе в Харькове составлено 13 админпротоколов и открыты 2 производства

Спасатели локализовали масштабный пожар на СТО в Харькове

Авиакомпания American Airlines продлила запрет на использование Boeing-737 MAX на полтора месяца

Активность "желтых жилетов" во Франции снижается, свидетельствует статистика МВД

США признают иранский КСИР террористической организацией – СМИ

Спасатели ликвидировали пожар на территории частной усадьбы - ГСЧС

Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

Украинец скрытно пытался ввезти в Польшу 25 килограммов янтаря - Госпогранслужба

Спасатели обезвредили мины времен Второй мировой войны, найденные неподалеку от харьковской окружной

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА