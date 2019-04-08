Спасатели ликвидировали пожар на территории частной усадьбы - ГСЧС

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Подольском районе Киева, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 23:00.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья на площади 200 кв. м с распространением огня на одноэтажный жилой дом и гараж" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в понедельник утром.

Во время тушения пожара в одном из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов, увеличив площадь возгорания. Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории частного участка горючими материалами.

"8 апреля в 1:43 пожар площадью 600 кв. м был локализован, а в 3:12 – ликвидирован" – отметили в ГСЧС.

В результате пожара уничтожен деревянный сарай, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. Удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени на рядом расположенные частные жилые дома и вспомогательные сооружения.

"Причина пожара и ущерб устанавливается. Во время тушения пожара погибших и травмированных нет" – подытожили в ГСЧС.

На месте пожара работали 43 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.