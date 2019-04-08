События

07:40 08.04.2019

Спасатели ликвидировали пожар на территории частной усадьбы - ГСЧС

1 мин читать
Спасатели ликвидировали пожар на территории частной усадьбы - ГСЧС

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям ликвидировали пожар на территории частного домовладения в Подольском районе Киева, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ведомства, информация о возгорании поступила в 23:00.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на придомовой территории горит мусор, травяной настил и деревья на площади 200 кв. м с распространением огня на одноэтажный жилой дом и гараж" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве в понедельник утром.

Во время тушения пожара в одном из вспомогательных хозяйственных сооружений взорвалось несколько газовых баллонов, увеличив площадь возгорания. Тушение пожара осложнялось большим загромождением территории частного участка горючими материалами.

"8 апреля в 1:43 пожар площадью 600 кв. м был локализован, а в 3:12 – ликвидирован" – отметили в ГСЧС.

В результате пожара уничтожен деревянный сарай, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. Удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени на рядом расположенные частные жилые дома и вспомогательные сооружения.

"Причина пожара и ущерб устанавливается. Во время тушения пожара погибших и травмированных нет" – подытожили в ГСЧС.

На месте пожара работали 43 человека личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве и 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Теги: #киев #украина #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:21 08.04.2019
"Нацдружины" проведут пикет у Оболонского управления полиции Киева с требованием расследовать подкуп избирателей, выявленный ими в день голосования

"Нацдружины" проведут пикет у Оболонского управления полиции Киева с требованием расследовать подкуп избирателей, выявленный ими в день голосования

07:16 08.04.2019
Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики НВФ 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

05:25 08.04.2019
Украинец скрытно пытался ввезти в Польшу 25 килограммов янтаря - Госпогранслужба

Украинец скрытно пытался ввезти в Польшу 25 килограммов янтаря - Госпогранслужба

03:58 08.04.2019
Спасатели обезвредили мины времен Второй мировой войны, найденные неподалеку от харьковской окружной

Спасатели обезвредили мины времен Второй мировой войны, найденные неподалеку от харьковской окружной

01:54 08.04.2019
В Одесской области трое мужчин попытались на автомобиле незаконно пересечь границу - Госпогранслужба

В Одесской области трое мужчин попытались на автомобиле незаконно пересечь границу - Госпогранслужба

00:52 08.04.2019
В Харькове трамвай сбил перебегавшую дорогу 14-летнюю девочку, ее госпитализировали в бессознательном состоянии – полиция

В Харькове трамвай сбил перебегавшую дорогу 14-летнюю девочку, ее госпитализировали в бессознательном состоянии – полиция

23:57 07.04.2019
Представитель СММ ОБСЕ отметил важность открытия дополнительных пунктов пропуска в Донбассе

Представитель СММ ОБСЕ отметил важность открытия дополнительных пунктов пропуска в Донбассе

23:47 07.04.2019
"Нацдружины" проведут пикет у Оболонского управления полиции Киева с требованием расследовать подкуп избирателей, выявленный ими в день голосования

"Нацдружины" проведут пикет у Оболонского управления полиции Киева с требованием расследовать подкуп избирателей, выявленный ими в день голосования

22:21 07.04.2019
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

22:11 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

Трамп объявил об уходе главы министерства внутренней безопасности США Нильсен

Силы Хафтара заявили о нанесении первого авиаудара по пригороду Триполи, правительственные войска объявили о контрнаступлении

Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

Верховным Главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков - Порошенко

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

На территории Межреченского регионального ландшафтного парка горит 40 гектаров леса, к тушению привлекли авиацию

Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА