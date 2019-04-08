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06:56 08.04.2019

Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

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Помпео потребовал от ливийского маршала прекратить наступление на столицу Ливии

 Соединенные Штаты потребовали от главы Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара незамедлительно прекратить вооруженные действия, направленные на захват столицы Ливии города Триполи, сообщил американский госдепартамент.

"США глубоко обеспокоены боевыми действиями вблизи Триполи. Мы четко заявили, что выступаем против военного наступления, осуществляемого силами Халифы Хафтара, требуем немедленно прекратить военную операцию против ливийской столицы", - говорится в распространенном госдепом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

В нем отмечается, что "эта односторонняя военная кампания против Триполи ставит под угрозу гражданское население и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев".

М.Помпео заявил, что военного решения ливийского конфликта не существует, и подчеркнул: "Политическое решение - единственный способ объединить страну и обеспечить реализацию плана по безопасности, стабильности и процветания для всех ливийцев".

Американский дипломат призвал ливийских лидеров вернуться за стол переговоров при посредничестве специального представителя генерального секретаря ООН Гассана Саламе.

По меньшей мере, 11 человек погибли, еще 23 получили ранения в результате столкновений между вооруженными силами признанного ООН правительства национального согласия и войсками Ливийской национальной армии (ЛНА) на юге ливийской столицы Триполи, сообщило министерства здравоохранения Ливии.

В сообщении не уточняется, кем были погибшие и пострадавшие - представителями гражданского населения или же бойцами.

Ранее сообщалось, что глава ЛНА маршал Халифа Хафтар объявил о наступлении на Триполи, которое, по его словам, призвано очистить столицу страны от террористов.

Проправительственные вооруженные силы объявили в свою очередь о начале операции "Вулкан гнева" против ЛНА.

Ранее сообщалось, что на 14-16 апреля намечено проведение в Ливии конференции по национальному примирению.

Ситуация в Ливии наряду с вопросами Венесуэлы и Афганистана внесена в повестку дня открывающегося в понедельник заседания Совета ЕС по иностранным делам. Источники сообщали, что эскалация военной напряженности в Ливии вызывает в Европе растущее беспокойство.

Теги: #сша #госсекретарь #ситуация #ливия
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