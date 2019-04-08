Украинец скрытно пытался ввезти в Польшу 25 килограммов янтаря - Госпогранслужба

В пункте пропуска "Краковец" пограничники Мостиского отряда обнаружили скрытые в машине почти 25 кг янтаря, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Погранично-таможенная группа под задним сиденьем автомобиля обнаружила специально оборудованный тайник, в котором мужчина скрыл почти 25 килограммов необработанного камня янтаря разного размера"- говорится в сообщении, на официальном сайте Госпогранслужбы в воскресенье.

Сейчас сумма изъятого и другие обстоятельства дела устанавливаются.