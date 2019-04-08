Спасатели обезвредили мины времен Второй мировой войны, найденные неподалеку от харьковской окружной

Пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Харьковской области разминировали 4 минометные мины (82мм) времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в пос.Малая Даниловка Дергачевского района и вблизи него.

"Одну из мин обнаружили местные жители во время проведения земляных работ. Еще 3 таких мины находились за пределами поселка на расстоянии 1 км от окружной дороги Харькова", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва. Пострадавших нет.