Трамп объявил об уходе главы министерства внутренней безопасности США Нильсен

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Он также сообщил, что место исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности США займет Кевин Макалинан, в настоящее время являющийся главой таможенно-пограничной службы США.

"Я уверен, Кевин отлично справится с этой работой!", - добавил президент США.

Министру внутренней безопасности США К.Нильсен долгое время пророчили скорую отставку.

В частности, президент США Д.Трамп заявлял, что существует вероятность отставки К.Нильсен.

"Мне она очень нравится, я ее очень уважаю. Я хотел бы, чтобы она была куда жестче (в ситуации - ИФ) на границе с Мексикой. Куда жестче", - говорил Д.Трамп.