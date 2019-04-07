Представитель СММ ОБСЕ отметил важность открытия дополнительных пунктов пропуска в Донбассе

Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы по Донбассу от Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Тони Фриш посетил в воскресенье контрольный пункт пропуска "Станица Луганская" на линии разграничения сторон в Луганской области.

"Одна из проблем, которая обсуждалась с 2015 года, это открытие пункта пропуска с украинской стороны на сторону ОРЛО (отдельных районов Луганской области - ИФ). Мы обсуждали (предполагаемые районы для открытия пункта пропуска - ИФ) Станицу Луганскую, Золотое, Попасную и также Счастье. Любое открытие (КПП - ИФ) важно. Я буду рад, если ещё какой-то из них откроется", - сказал Т.Фриш журналистам.

Представитель СММ ОБСЕ также оценил условия пересечения линии соприкосновения через КПП "Станица Луганская" и проинспектировал состояние пешеходного перехода на разрушенном мосту у пункта пропуска.

"Мост - в плохом состоянии, немного изменений (с прошлого визита Т. Фриша на КПП у Станицы Луганской - ИФ). Я здесь уже не первый раз, но я всегда надеюсь, что рано или поздно будет здесь постоянный мост", - сказал Т. Фриш.