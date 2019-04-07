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23:13 07.04.2019

Силы Хафтара заявили о нанесении первого авиаудара по пригороду Триполи, правительственные войска объявили о контрнаступлении

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Силы Хафтара заявили о нанесении первого авиаудара по пригороду Триполи, правительственные войска объявили о контрнаступлении

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара заявила, что в воскресенье нанесла первый воздушный удар по пригороду Триполи, передают западные СМИ.

В свою очередь бойцы признанного международным сообществом правительства национального согласия Ливии под руководством Файеза Сараджа объявили контрнаступление по защите ливийской столицы.

Полковник правительственных войск Мухаммед Гнуну сообщил журналистам, что контрнаступление, получившее название "Вулкан гнева", было направлено на "очистку всех ливийских городов от агрессивных и незаконных сил".

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с Х.Хафтаром.

Теги: #бои #ливия #триполи
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