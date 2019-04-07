Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен создать в стране благоприятный климат для зарубежных и внутренних украинских инвестиций.

"Что касается бизнес отношений, экономических отношений с Западом – они ждут гарантий, они считают, что с новым президентом у них появится гарантия. Должен, в конце концов, появиться нормальный климат как для украинских инвестиций, так и для западных инвестиций", - сказал он в интервью программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

В.Зеленский подчеркнул, что в Украине должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями. "Все функции давления на бизнес и влияния на экономику должны быть забраны у правоохранительных органов: у Службы безопасности, у Генеральной прокуратуры, у МВД", - отметил он.

В.Зеленский выступает за "перезапуск" антикоррупционых органов и запуск Антикоррупционного суда. "Потому что два года прошло, обещания продолжаются, но я думаю, что вы все это сможем сделать", - уверен он.