События

22:21 07.04.2019

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

1 мин читать
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский намерен создать в стране благоприятный климат для зарубежных и внутренних украинских инвестиций.

"Что касается бизнес отношений, экономических отношений с Западом – они ждут гарантий, они считают, что с новым президентом у них появится гарантия. Должен, в конце концов, появиться нормальный климат как для украинских инвестиций, так и для западных инвестиций", - сказал он в интервью программе "Сегодня. Итоги" на телеканале "Украина".

В.Зеленский подчеркнул, что в Украине должен быть создан отдельный орган, который занимается экономическими преступлениями. "Все функции давления на бизнес и влияния на экономику должны быть забраны у правоохранительных органов: у Службы безопасности, у Генеральной прокуратуры, у МВД", - отметил он.

В.Зеленский выступает за "перезапуск" антикоррупционых органов и запуск Антикоррупционного суда. "Потому что два года прошло, обещания продолжаются, но я думаю, что вы все это сможем сделать", - уверен он.

Теги: #зеленский #экономика #коррупция #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:42 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

22:39 07.04.2019
Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

22:31 07.04.2019
Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

Зеленский: Запад считает, что с новым президентом у них появится гарантия для ведения бизнеса и инвестиций в Украину

22:11 07.04.2019
Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

21:59 07.04.2019
Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

Порошенко намерен пройти тесты в WADA в рамках избирательной кампании по выборам президента Украины

21:53 07.04.2019
Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

Зеленский: курс в ЕС никто менять не собирается, для вступления в НАТО нужно объяснить каждому украинцу, что это такое, и провести референдум

21:14 07.04.2019
Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

Пожар на территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализован - ГСЧС

18:29 07.04.2019
Парубий на Ассамблее Межпарламентского союза призвал Володина содействовать выводу российских войск с оккупированных украинских территорий

Парубий на Ассамблее Межпарламентского союза призвал Володина содействовать выводу российских войск с оккупированных украинских территорий

18:23 07.04.2019
Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

Боевики НВФ 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранен один украинский военный – штаб ООС

16:18 07.04.2019
В начале недели в Украине будет тепло, но местами возможны дожди

В начале недели в Украине будет тепло, но местами возможны дожди

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным, потому что идет война с Россией, но жертвовать территориями и людьми не будет никогда

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

За минувшие сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погибли двое военных

ЦИК приняла все уточненные протоколы и 7 апреля окончательно объявит официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Порошенко поддержал необходимость перезагрузки НАПК и САП, а также ограничение функций правоохранительных органов

ПОСЛЕДНЕЕ

Россия нарушила международное право, поэтому Вена поддерживает санкции против Москвы - глава МИД Австрии

Порошенко обещает существенно изменить состав своей команды в случае победы на выборах президента

На территории Межреченского регионального ландшафтного парка горит 40 гектаров леса, к тушению привлекли авиацию

США вывели свои войска из Ливии из-за осложнения ситуации в стране

Спелеологи нашли в Германии гигантскую пещеру, которой миллионы лет

На Харьковщине из-за сжигания сухостоя и мусора загорелись дома и хозпостройки

Американские стратегические бомбардировщики B-52H покинули Европу

Боевики обстреляли Золотое-4 в Луганской области

Правоохранители задержали иностранца за нарушение ПДД в Сумской области

СБУ разоблачила антиукраинского Интернет-агитатора в Одесской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА